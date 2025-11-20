Ричмонд
ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА всю сумму за Влашича

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение в пользу московского ЦСКА по спору с английским «Вест Хэмом» о выплате средств за Николy Влашича.

Источник: Аргументы и факты

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение в пользу московского ЦСКА по спору с английским «Вест Хэмом» о выплате средств за Николy Влашича. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

По его словам, организация обязала лондонский клуб перечислить ЦСКА полный объем причитающегося транша, а также выплатить 5% годовых неустойки с 1 августа 2023 года.

«Ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу», — уточнил Брейдо.

Он добавил, что в клубе ожидают подачи «Вест Хэмом» жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS), как это уже произошло по предыдущему решению. Дело по второму траншу сейчас рассматривается Федеральным трибуналом Швейцарии.

«Слушания проходят заочно, по письменным позициям. Находимся в статусе ожидания решения», — сообщил представитель ЦСКА.