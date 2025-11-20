Спортивного комментатора Виктора Гусева внесли в базу «Миротворца»

Спортивного комментатора Виктора Гусева, а также еще двух человек внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*, пишет ТАСС.
В базу также добавили главу комиссии спортсменов Олимпийского комитета РФ Владлену Бобровникову и олимпийскую чемпионку по гандболу Ирину Близнову.
Отметим, сайт «Миротворец» содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, в частности, артистов, журналистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо другой причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.
Ранее сообщалось, что фигуристок Аделию Петросян и Алину Горбачеву внесли в базу «Миротворца».
* Признан террористическим и запрещен в России.