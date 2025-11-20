Ричмонд
Спортивного комментатора Виктора Гусева внесли в базу «Миротворца»

Олимпийскую чемпионку Ирину Близнову внесли в базу «Миротворца».

Спортивного комментатора Виктора Гусева, а также еще двух человек внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*, пишет ТАСС.

В базу также добавили главу комиссии спортсменов Олимпийского комитета РФ Владлену Бобровникову и олимпийскую чемпионку по гандболу Ирину Близнову.

Отметим, сайт «Миротворец» содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, в частности, артистов, журналистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо другой причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Ранее сообщалось, что фигуристок Аделию Петросян и Алину Горбачеву внесли в базу «Миротворца».

* Признан террористическим и запрещен в России.