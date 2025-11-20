В 2026 году россияне получат доступ к данным в Едином реестре населения

Он пояснил, что ФНС удалось консолидировать в единой системе сведения от всех ведомств, чтобы в перспективе все услуги в стране (как государственные, так и муниципальные) могли предоставляться на основе наиболее актуальных и точных данных, без дополнительных запросов и временных задержек. По его словам, ведомство установило взаимодействие со всеми поставщиками данных, в том числе в автоматическом режиме получает информацию о различных льготах от 17 ведомств.