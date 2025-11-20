В 2026 году россияне получат доступ к данным в Едином реестре населения

В 2026 году россияне получат возможность лично контролировать свои персональные данные, содержащиеся в Едином регистре населения (ЕРН). Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии ведомства.
Реестр населения формируется на базе 33 типов информации, включая, в частности, ФИО, гражданство и семейный статус, паспортные данные, сведения об образовании и прочее. Работа регистра населения обеспечивает ФНС России.
«С 2026 года мы открываем данные гражданам для того, чтобы они сами видели, что государство о них знает», — заявил Егоров, говоря о Едином регистре населения.
Он пояснил, что ФНС удалось консолидировать в единой системе сведения от всех ведомств, чтобы в перспективе все услуги в стране (как государственные, так и муниципальные) могли предоставляться на основе наиболее актуальных и точных данных, без дополнительных запросов и временных задержек. По его словам, ведомство установило взаимодействие со всеми поставщиками данных, в том числе в автоматическом режиме получает информацию о различных льготах от 17 ведомств.
В целом, как отметил Егоров, в результате деятельности налоговой службы были созданы регистры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, включая тех, кто ведет малый бизнес и учитывается отдельно.
«Все ведет к тому, что открывается абсолютно другая перспектива на то, как должна работать система госуправления, и мы стали одним из самых существенных инфраструктурных кирпичиков, чтобы это реализовывать», — подчеркнул глава ФНС, добавив, что ЕРН станет кульминацией развития реестров, которые ведет служба.
