Спектакль «Корова» представил Брестский театр кукол на конкурс театрального искусства

О женской доле, о смирении и принятии своей судьбы, о любви к ребенку и невозможности жить без нее рассказывают четыре актрисы, четыре женщины разных возрастов.

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яркий спектакль «Корова» по рассказу Андрея Платонова представил в Минске на конкурсе VIII Национальной театральной премии заслуженный коллектив Республики Беларусь Брестский театр кукол.

О женской доле, о смирении и принятии своей судьбы, о любви к ребенку и невозможности жить без нее рассказывают четыре актрисы, четыре женщины разных возрастов. Спектакль в 2025 году был участником крупных российских фестивалей: XIV Международного фестиваля искусств Platonovfest (Воронеж) и II Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова» (Мурманск).-0-

Фото Татьяны Матусевич.