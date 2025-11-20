Спектакль «Корова» представил Брестский театр кукол на конкурс театрального искусства

О женской доле, о смирении и принятии своей судьбы, о любви к ребенку и невозможности жить без нее рассказывают четыре актрисы, четыре женщины разных возрастов. Спектакль в 2025 году был участником крупных российских фестивалей: XIV Международного фестиваля искусств Platonovfest (Воронеж) и II Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова» (Мурманск).-0-