«Это не наш конфликт»: в Польше прокомментировали попытки НАТО втянуть страну в противостояние с Россией

Mysl Polska: НАТО втягивает Польшу в конфликт на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс пытается втянуть Польшу и другие страны восточного фланга НАТО в украинский конфликт. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

«Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким», — говорится в материале.

Обозреватели подчеркивают, что противостояние России и Украины — это не конфликт Польши и других участников НАТО, включая Словакию, Венгрию и Румынию. Для этих стран участие в нем может стать «смертельной западней». Однако Британия, Германия и Франция, а также киевские власти, заинтересованы в развязывании более масштабного конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что общественность Польши готовят к конфликту с Россией. Обозреватель Mysl Polska Эугениуш Зинкевич заявил, что политическая пропаганда в республике сейчас работает как и во времена межвоенного периода XX века.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
