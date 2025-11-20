Обозреватели подчеркивают, что противостояние России и Украины — это не конфликт Польши и других участников НАТО, включая Словакию, Венгрию и Румынию. Для этих стран участие в нем может стать «смертельной западней». Однако Британия, Германия и Франция, а также киевские власти, заинтересованы в развязывании более масштабного конфликта.