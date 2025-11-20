Североатлантический альянс пытается втянуть Польшу и другие страны восточного фланга НАТО в украинский конфликт. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.
«Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким», — говорится в материале.
Обозреватели подчеркивают, что противостояние России и Украины — это не конфликт Польши и других участников НАТО, включая Словакию, Венгрию и Румынию. Для этих стран участие в нем может стать «смертельной западней». Однако Британия, Германия и Франция, а также киевские власти, заинтересованы в развязывании более масштабного конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что общественность Польши готовят к конфликту с Россией. Обозреватель Mysl Polska Эугениуш Зинкевич заявил, что политическая пропаганда в республике сейчас работает как и во времена межвоенного периода XX века.