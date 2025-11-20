В РСТ раскритиковали версию о переезде семьи Усольцевых в Таиланд

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в несложный туристический поход в Красноярском крае вместе со своей 48-летней женой и пятилетней дочерью. Они направились к горе Буратинка, после чего родственники перестали получать от них какие-либо известия и забили тревогу. На турбазе «Геосфера», где они ночевали накануне, остались их вещи, они планировали вернуться. Директор турбазы обратил внимание, что по этому маршруту «ходят тысячи туристов в год, в том числе и зимой, многие с детьми и животными», и заблудиться в тех местах сложно.