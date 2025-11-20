Служебная собака МВД укусила капитана «Динамо» перед матчем КХЛ в Минске

В честь Всемирного дня домашних животных инспектор-кинолог Департамента охраны МВД лейтенант милиции Елизавета Горбачева и Спайк произвели символическое вбрасывание перед игрой в Минске. Питомцу поручили найти шайбу для вбрасывания, которая находилась в перчатке у капитана команды хозяев Андрея Стася.
После вбрасывания пес вцепился в перчатку спортсмена и не хотел ее отпускать, в результате хоккеисту пришлось ее снять.
— Кстати, шайбу для вбрасывания Спайк нашел сам, — написали в Telegram-канале клуба.
