Служебная собака МВД укусила капитана «Динамо» перед матчем КХЛ в Минске

12 января 2023 года в долине Сан-Фернандо в приюте для животных в американском штате Калифорния музыканта Наварона Гарибальди, сына актрисы Присциллы Пресли, чуть не съел верблюд — животное укусило мужчину за голову, рану обработали 34 скобами. Животное отпустило голову исполнителя, когда немецкая овчарка, жившая на территории приюта, бросилась на его морду.