Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах

Госдума в четверг, 20 ноября, приняла закон, разрешающий платный доступ организаций, включая банки, к базам данных МВД через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Поправка внесена в статью 17 закона «О полиции».

— Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются правительством РФ, — говорится в поправке.

Согласно документу, информация из банков данных может предоставляться организациям за плату в случаях и в порядке, установленном правительством РФ.

До этого доступ имели только государственные органы, иностранные правоохранительные органы и международные полицейские организации, передает Интерфакс.

Мошенники могут использовать найденную в Сети информацию о человеке для шантажа, поэтому важно уметь чистить за собой цифровой след. О том, как это сделать, рассказали в пресс-службе УБК Министерства внутренних дел России.