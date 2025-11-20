Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах

— Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются правительством РФ, — говорится в поправке.
До этого доступ имели только государственные органы, иностранные правоохранительные органы и международные полицейские организации, передает Интерфакс.
Мошенники могут использовать найденную в Сети информацию о человеке для шантажа, поэтому важно уметь чистить за собой цифровой след. О том, как это сделать, рассказали в пресс-службе УБК Министерства внутренних дел России.