«Ъ»: Мошенники обманули епархию РПЦ на семь миллионов рублей

Злоумышленники от имени Симбирской и Новоспасской митрополии сообщили Барышской и Инзенской епархиям о якобы необходимости срочной закупки дорогостоящей обрядовой одежды. В результате представители епархий перечислили на указанный счет около семи миллионов рублей. Об этом в среду, 19 ноября, сообщил «Коммерсантъ».
Согласно данным журналистов, афера произошла около недели назад. По заявлению представителя епархии следственные органы управления МВД России по Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере — злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы.
Пресс-секретарь епархии Валерий Шигаев отказался комментировать произошедшее, сославшись на то, что он «не уполномочен» это делать. В Симбирской и Новоспасской митрополии в свою очередь подтвердили информацию о случившемся, отметив, что «заявление в полицию подано, следствие ищет преступников», передает газета.
