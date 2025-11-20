В реке Индии поймали ската весом около 300 килограммов

Рыбаки поймали ската весом около 300 килограммов в реке индийского штата Одиша, пишет Odisha Bytes.
«Местные жители называют его “Санкуча”. Гигантский скат запутался в рыболовной сети, закинутой группой из примерно 20 местных рыбаков во время обычной рыбалки на реке Деви», — сказано в публикации.
По данным издания, ската на берег вытаскивали два часа. Впоследствии его продали покупателю из Западной Бенгалии. Предположительно, скат, обычно встречающийся в более глубоких морских водах, оказался в реке в поисках пищи.
Ранее сообщалось, что в Китае поймали морского окуня размером со свинью. Рыбу выкупил ресторан.