ГАИ сообщает об ограничении движения грузовиков на одном из участков дорог в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из участков дорог в Минске будет ограничено движение грузовых транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На участке улицы Павловского от здания № 76 до перекрестка с улицей Академика Красина введено ограничение на движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях.
Для информирования водителей на прилегающих к улице Павловского территориях, на перекрестке улиц Павловского и Академика Красина, а также вблизи здания № 76 по улице Павловского размещены соответствующие дорожные знаки.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-