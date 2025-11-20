Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ сообщает об ограничении движения грузовиков на одном из участков дорог в Минске

На участке улицы Павловского от здания № 76 до перекрестка с улицей Академика Красина введено ограничение на движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из участков дорог в Минске будет ограничено движение грузовых транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На участке улицы Павловского от здания № 76 до перекрестка с улицей Академика Красина введено ограничение на движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

Для информирования водителей на прилегающих к улице Павловского территориях, на перекрестке улиц Павловского и Академика Красина, а также вблизи здания № 76 по улице Павловского размещены соответствующие дорожные знаки.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-