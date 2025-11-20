Раненый боец РФ попал в здание с боевиками ВСУ и снял видео их ликвидации

Раненый российский боец оказался в здании, где ему пришлось столкнуться с украинскими боевиками. Момент боя был запечатлен им на камеру, закрепленную на шлеме. Видеозапись опубликовал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как получивший ранения российский военнослужащий с трудом добирается до подъезда строения и укрывается в темноте. В этот момент по радиосвязи его товарищ сообщает о приближении двух солдат противника.
Вскоре украинские военные действительно входят в здание и занимают позиции возле выхода, держа оружие наготове. Российский боец внезапно появляется из-за угла и точными выстрелами нейтрализует угрозу.
«Противник уничтожен, русский воин эвакуирован», — заявил Котенок.
Ранее появились кадры с российскими бойцами, снявшими себя в трубе перед операцией в ДНР.