Компаниям разрешили получать данные из баз МВД: доступ к информации будет платным

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, разрешающий компаниям и организациям получать на платной основе данные из баз МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
«Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются правительством РФ», — говорится в тексте законопроекта.
Организации, включая банки и кредитные структуры, смогут получить платный доступ к сведениям о гражданах, которые необходимы для выполнения полномочий. При этом распространение информации может допускаться лишь в предусмотренных федеральным законом случаях. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
