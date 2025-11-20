Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компаниям разрешили получать данные из баз МВД: доступ к информации будет платным

Госдума приняла закон о платном доступе компаний к данных МВД о физлицах.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, разрешающий компаниям и организациям получать на платной основе данные из баз МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются правительством РФ», — говорится в тексте законопроекта.

Организации, включая банки и кредитные структуры, смогут получить платный доступ к сведениям о гражданах, которые необходимы для выполнения полномочий. При этом распространение информации может допускаться лишь в предусмотренных федеральным законом случаях. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее KP.RU сообщал, что в МВД напомнили, какие данные о банковских картах нельзя раскрывать для предотвращения рисков, связанных с деятельностью мошенников.