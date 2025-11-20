Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психиатр Амен рассказал, как шафран может помочь в борьбе со стрессом

Шафран может помочь как в борьбе с депрессией, так и в улучшении сексуального здоровья. Об этом рассказал психиатр Дэниел Амен в беседе с Fox News.

Шафран может помочь как в борьбе с депрессией, так и в улучшении сексуального здоровья. Об этом рассказал психиатр Дэниел Амен в беседе с Fox News.

Результаты исследований показали, что 30 миллиграмм специи могут сравниться с традиционными антидепрессантами.

Кроме того, шафран оказывает значительное влияние на сексуальную функцию, память и концентрацию. У многих женщин наблюдаются менее болезненные предменструальные симптомы.

По словам Амена, для достижения необходимого эффекта рекомендуется принимать добавки с шафраном в дозировке 30 миллиграмм в день.

— Если вы принимаете антидепрессанты и хотите, чтобы они действовали еще эффективнее, подумайте о цинке и куркуме. Шафран, цинк и куркума — отличное сочетание, — цитирует эксперта телеканал.

Хирург Альваро Кампильо, в свою очередь, утверждает, что нехватка отдыха часто приводит к перегрузке организма, а также нарушает работу жизненно важных органов.

Как избавиться от недосыпа и что делать, если вы не отдохнули за ночь, но все равно надо работать, «Вечерней Москве» также рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.