Психиатр Амен рассказал, как шафран может помочь в борьбе со стрессом

Шафран может помочь как в борьбе с депрессией, так и в улучшении сексуального здоровья. Об этом рассказал психиатр Дэниел Амен в беседе с Fox News.
Результаты исследований показали, что 30 миллиграмм специи могут сравниться с традиционными антидепрессантами.
Кроме того, шафран оказывает значительное влияние на сексуальную функцию, память и концентрацию. У многих женщин наблюдаются менее болезненные предменструальные симптомы.
По словам Амена, для достижения необходимого эффекта рекомендуется принимать добавки с шафраном в дозировке 30 миллиграмм в день.
— Если вы принимаете антидепрессанты и хотите, чтобы они действовали еще эффективнее, подумайте о цинке и куркуме. Шафран, цинк и куркума — отличное сочетание, — цитирует эксперта телеканал.
Хирург Альваро Кампильо, в свою очередь, утверждает, что нехватка отдыха часто приводит к перегрузке организма, а также нарушает работу жизненно важных органов.
Как избавиться от недосыпа и что делать, если вы не отдохнули за ночь, но все равно надо работать, «Вечерней Москве» также рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.