Волонтеры отправили бойцам более 400 тонн грузов

С началом спецоперации волонтеры фонда «Дела важнее слов» из Зеленограда передали участникам спецоперации более 400 тонн гуманитарной помощи.
В небольшом помещении в центре Зеленограда изо дня в день трудятся несколько десятков неравнодушных людей. Каждый вносит свой вклад: кто-то плетет маскировочные сети, другие приносят носки и перчатки, третьи — все остальное, от средств гигиены и продуктов питания. Генераторы, беспилотники и строительные материалы волонтеры закупают сами.
— Наша деятельность началась с первых дней спецоперации. Тогда нас было всего трое — я, Татьяна Павлова и Алена Уронова, — рассказывает «ВМ» директор фонда «Дела важнее слов» Наталья Дубровская. — Сначала помощь отправляли в военные госпитали, а затем вышли на связь с бойцами, которым она была необходима.
В тот период прифронтовые госпитали столкнулись с острой нехваткой самых необходимых средств для спасения жизней раненых. Именно тогда на помощь пришли дамы из «Дела важнее слов».
— Торопясь, не успевали заворачивать гуманитарку. Благо потом к нам на помощь пришли друзья-предприниматели. Они выделили нам рабочую зону для сборов гуманитарной помощи, — рассказывает учредитель фонда «Дело важнее слов» Татьяна Павлова. — Через время к нам стали подключаться люди. К началу частичной мобилизации нас уже было около 70 человек. А через месяц после ее начала нас стало уже около 150 человек. Присоединились те, у которых сыновья, дети, братья, друзья отправились на передовую.
Желание помочь нашим бойцам — это не только зов сердца, но и возможность помочь своим близким, которые воюют с врагом. У члена управляющего совета Алены Уроновой на фронте оказался племянник, который в числе первых военнослужащих ВС РФ пересек границу Украины. У Татьяны Павловой в противостоянии с украинскими националистами год назад погиб брат. А у Натальи там воюет близкий друг детства, с которым она училась в одном классе.
— Узнала о том, что он на фронте, случайно. Хотели собраться классом на встречу выпускников. Просто посидеть, а тут выяснилось, что одноклассник лежит в военном госпитале с ранением. Тогда и узнали, что он воюет на СВО, — рассказывает Дубровская. — Он по сей день там, часто консультирует нас по выбору окраски маскировочных сетей.
При этом вся логистика отправки гуманитарных грузов оказалась крайне сложной и требует особого внимания. Алена Уронова предприниматель, занимается в фонде тем, что организовывает процесс сбора, хранения и сортировки. А отправку гуманитарки и взаимодействие с бойцами курируют Татьяна Павлова и Наталья Дубровская. Они выстроили логистическую цепочку между фондом и бойцами.
— Занимается она этим вместе с мужем, который нам очень помогает, — рассказывает Павлова.
Помимо бойцов фонд «Дела важнее слов» старается помогать и питомникам с новых территорий.
— Для них гуманитарка хранится на складе Алены. Люди еженедельно сами приносят туда игрушки, еду и помогают отгружать. Отправки бывают практически два раза в месяц, — отмечает Татьяна. — Один из наших товарищей хочет забрать из питомника кота, который родился в блиндаже.
Также в фонд «Дела важнее слов» регулярно приглашаются ветераны СВО для проведения уроков мужества для школьников.
— Крайне важно, чтобы дети понимали, что такое война. Как наши ребята боролись c врагом. Это никак нельзя скрывать и прятать от них, — заверяет Павлова. — Некоторые дети сами тянутся помогать бойцам. Многие из них уже напрямую общаются с военнослужащими и стараются отправить на передовую открытки или самодельные игрушки.
На данный момент в фонде состоит более 750 человек. За три с половиной года в зону СВО волонтеры фонда доставили более четырех тонн медикаментов, 10 тонн средств гигиены, 60 тонн продуктов питания, около 50 печей и не менее пяти тысяч окопных свечей. Бойцам также отправляют генераторы и необходимую электронику. Всего — более 400 тонн грузов для бойцов.
Содействие фонду оказывает Объединение культурных и досуговых центров ЗелАО, частный бизнес Зеленограда, Совет ветеранов района Силино и общественные советники района Матушкино в Зеленограде.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Нурлан Абдрашитов, политолог:
— Гуманитарка стала неотъемлемой частью жизни на новых территориях. Это и продукты, и теплая одежда, и генераторы, и медикаменты — то, что реально нужно. Особенно в зимние месяцы, когда в некоторых городах перебои с электричеством, когда школы и больницы держатся буквально на дизелях из региональных поставок.