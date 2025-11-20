Волонтеры отправили бойцам более 400 тонн грузов

— Торопясь, не успевали заворачивать гуманитарку. Благо потом к нам на помощь пришли друзья-предприниматели. Они выделили нам рабочую зону для сборов гуманитарной помощи, — рассказывает учредитель фонда «Дело важнее слов» Татьяна Павлова. — Через время к нам стали подключаться люди. К началу частичной мобилизации нас уже было около 70 человек. А через месяц после ее начала нас стало уже около 150 человек. Присоединились те, у которых сыновья, дети, братья, друзья отправились на передовую.