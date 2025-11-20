Над двумя регионами РФ сбили одиннадцать украинских дронов

ВС РФ уничтожили беспилотники над небом регионов.
Силами ПВО перехвачено одиннадцать беспилотников Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены одиннадцать украинских БПЛА самолетного типа: восемь над Брянской областью и три над Курской областью», — уточнили в военном ведомстве.
