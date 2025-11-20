Певица Ариана Гранде сообщила о положительном результате теста на COVID-19

О заражении Арианы стало известно спустя три дня после того, как обе певицы пропустили большинство интервью на премьере фильма Ради добра 17 ноября в Нью-Йорке. Universal Pictures уточнила, что Синтия потеряла голос и чувствует себя плохо. Несмотря на это, обе звезды вышли на красную дорожку и коротко поговорили с журналистами в прямом эфире. Во время интервью Ариана с юмором заметила, что «не давала [Синтии] говорить», однако Эриво всё же сумела вставить несколько слов хриплым голосом.