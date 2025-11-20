Певица Ариана Гранде сообщила о положительном результате теста на COVID-19

Певица Ариана Гранде объявила о положительном тесте на COVID-19. Эта новость появилась через несколько дней после того, как её коллега по мюзиклу Wicked: For Good Синтия Эриво также заболела, сообщает издание PEOPLE.
32-летняя артистка опубликовала в соцсети фото с выступления в «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном» 18 ноября с подписью: «За несколько мгновений до COVID».
Через некоторое время издание Variety сообщило, что из-за болезни Ариана отменяет участие в шоу Келли Кларксон и пропустит ближайшие сессии вопросов и ответов, связанные с мюзиклом. При этом 38-летняя Синтия Эриво всё же планирует участвовать в мероприятии.
О заражении Арианы стало известно спустя три дня после того, как обе певицы пропустили большинство интервью на премьере фильма Ради добра 17 ноября в Нью-Йорке. Universal Pictures уточнила, что Синтия потеряла голос и чувствует себя плохо. Несмотря на это, обе звезды вышли на красную дорожку и коротко поговорили с журналистами в прямом эфире. Во время интервью Ариана с юмором заметила, что «не давала [Синтии] говорить», однако Эриво всё же сумела вставить несколько слов хриплым голосом.
Ранее, актер Антонио Бандерас признался, что на свое 60-летие заразился коронавирусом.