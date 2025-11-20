Эксперты назвали район Беларуси, в котором выявили грибы с превышением нормы радиации в 82 раза

Как пишет портал «Правда Гомель», эксперты подразделений радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии Гомельской области назвали район, в котором выявили грибы с превышением нормы радиации в 82 раза.
Врач-гигиенист отделения радиационной гигиены Областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Бондаловская сказала, что за октябрь исследовали 1001 пробу пищевых продуктов из частного сектора. Превышения выявили в 72 из них — и это все грибы: 71 проба свежих грибов и продуктов их переработки, в также одна проба грибов сушеных.
Исследование показало превышения гигиенических нормативов во многих районах области. Это Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский, Речицкий, Светлогорский и Хойникский.
«Так, при нормативе 500 Бк/кг, уровни содержания цезия-137 в пробах грибов свежих и продуктов их переработки составили от 528 (Лоевский район) до 41444 Бк/кг (Ветковский район). При нормативе 2500 Бк/кг, уровень содержания цезия-137 в пробах грибов сушеных составил 6482 Бк/кг (Калинковичский район)», — рассказала специалисты.
Не сложно подсчитать, что превышение норм цезия-137 в грибах с Ветковщины составляет 82 раза.
Кстати, в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии можно бесплатно проверить собранные дикорастущие грибы и ягоды.
«Объем пробы дикорастущей продукции, представляемой для исследования, должен составлять не менее 0,5 л (для сухих грибов не менее 100 г). Информация о результатах исследования выдается устно в день обращения», — говорят в Облцентре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Тем временем власти Литвы отказались компенсировать убытки перевозчиков из-за закрытия границ с Беларусью.
А Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.
Еще Нацбанк заявил про почти 600 кибератак на финансовые организации Беларуси в 2025 году.