Эксперты назвали район Беларуси, в котором выявили грибы с превышением нормы радиации в 82 раза

Врач-гигиенист отделения радиационной гигиены Областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Бондаловская сказала, что за октябрь исследовали 1001 пробу пищевых продуктов из частного сектора. Превышения выявили в 72 из них — и это все грибы: 71 проба свежих грибов и продуктов их переработки, в также одна проба грибов сушеных.