Экс-футболист сборной РФ Смертин хочет пробежать марафон в Якутии при −50

Бывший футболист сборной РФ Алексей Смертин заявил, что хочет пробежать марафон в Якутии при температуре −50 градусов по Цельсию, пишет Спортс".
«Побегу ли новый мейджор в Сиднее? Да, очень хочу, но надо получить слот. Пока цели другие: марафон в Оймяконе в январе в −50, есть серьезные планы на суточный забег», — заявил Алексей Смертин.
Отметим, Алексей Смертин был игроком сборной России с 1998 по 2006 год. Он дебютировал в ее составе 14 октября 1998-го. В общей сложности спортсмен сыграл в нацкоманде 55 матчей.
Ранее сообщалось, что Алексей Смертин пробежал 252 километра в пустыне Сахара.