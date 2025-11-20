Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-футболист сборной РФ Смертин хочет пробежать марафон в Якутии при −50

Алексей Смертин сообщил, что у него есть серьезные планы на суточный забег.

Источник: Аргументы и факты

Бывший футболист сборной РФ Алексей Смертин заявил, что хочет пробежать марафон в Якутии при температуре −50 градусов по Цельсию, пишет Спортс".

«Побегу ли новый мейджор в Сиднее? Да, очень хочу, но надо получить слот. Пока цели другие: марафон в Оймяконе в январе в −50, есть серьезные планы на суточный забег», — заявил Алексей Смертин.

Отметим, Алексей Смертин был игроком сборной России с 1998 по 2006 год. Он дебютировал в ее составе 14 октября 1998-го. В общей сложности спортсмен сыграл в нацкоманде 55 матчей.

Ранее сообщалось, что Алексей Смертин пробежал 252 километра в пустыне Сахара.