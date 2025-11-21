В Намангане обнаружили «бункер», в котором учителям помогали сдавать тесты за деньги

Если раньше это слово ассоциировалось в Узбекистане с поступлением в вузы (когда преподаватели в закрытых помещениях решали тесты за абитуриентов или подсказывали им по телефону), то теперь аналогичная схема появилась и среди педагогов.
Как работала схема.
Сразу несколько должностных лиц из сферы образования — заместитель директора школы Давлатабадского района, начальник отдела и специалист Наманганского государственного технического университета, а также другие лица — организовали работу «бункера» для помощи учителям. За материальное вознаграждение они дистанционно решали для них тестовые задания, которые влияют на присвоение или повышение квалификационной категории.
Для учителя исход этого экзамена критически важен: от него зависят не только его дальнейшая работа, но и размер зарплаты. Поэтому, неудивительно, что за такую помощь брали немалые деньги.
Как раскрыли «бункер».
В одной из квартир Намангана во время оперативного мероприятия были обнаружены сразу 12 учителей, вовлечённых в решение тестов, ноутбук, 30 разных наушников и скрытые камеры, 8 Wi-Fi роутеров и другие технические средства. Все это было изъято в качестве вещественных доказательств.
По данным следствия, заместитель директора школы и его сообщники уверяли педагогов, что могут «помочь» им успешно пройти тестирование, и собирали по 1300—1500 долларов с каждого. Только за сентябрь и октябрь 2025 года им удалось собрать 25 тысяч долларов.
Возбуждено уголовное дело.
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «б» статьи 168 (мошенничество) и части 2 пункта «а» статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.
Любопытно, что и заместитель директора школы, и 24-летний молодой человек, управлявший «бункером», уже ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления. Но, видимо, урока они не вынесли. Теперь придется отправиться в тюрьму.