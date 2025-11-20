СМИ: Дибров вновь планирует жениться на экс-супруге Полине

Российский телеведущий Дмитрий Дибров намерен сделать экс-супруге Полине предложение. Об этом в четверг, 20 ноября, рассказала близкая знакомая журналиста.
По ее словам, Дибров планирует отметить Новый год с бывшей женой. На празднике и должно случиться важное событие.
— Он очень готовится к этому празднику, выбрал место, подарок, — добавила приятельница телеведущего.
Кроме того, женщина уверена, что Полина ни с кем не встречается после разрыва с Дибровым.
— Нет никого у Полины сейчас, если и был — давно сплыл. А старая любовь не ржавеет, — цитирует подругу журналиста Telegram-канал «Свита Короля».
Недавно стало известно, что после развода телеведущий значительно повысил стоимость своих услуг. Его гонорар за ведение частных мероприятий вырос втрое.
Дибров и его жена, модель Полина Диброва, официально развелись 25 сентября. Заседание, на котором присутствовали их адвокаты, прошло в судебном участке № 163 Одинцовского района Московской области.
Телеведущий Андрей Малахов взял интервью у жены Диброва. Журналисты дружат уже много лет, поэтому он, узнав, что его супруга идет на съемки, решил позвонить Малахову и обратиться к нему с просьбой.