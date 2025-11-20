Кухарук обсудил с вице-премьером РФ обновление трассы и очередной мост через Обь

Новый мост обеспечит транспортную доступность арктических территорий ХМАО, а ремонт федеральной трассы — одна из проблем, с которой обращаются жители региона. Также на встрече поднималась тема досрочной сдачи моста «Звезда Оби» и достижения округа в части дорожных работ — строительство, ремонт и обновление выполнены на участках длинною почти в 318 километров.