В Индии поймали гигантского речного ската: размеры ужасают

Огромного ската выловили индийские рыбаки. Улов удивляет сразу двумя обстоятельствами. Во-первых, обычно рыбы этой породы встречаются в морских водах, этот же попался рыболовам в реке Деви в штате Одиша. Во-вторых, длина рыбы превышала 3,5 метра.
Подробности рассказывает издание Odisha Bytes.
Сообщается, что 20 рыбаков вытаскивали рыбину, запутавшуюся в их сетях, на берег в течение двух часов. Когда ската взвесили, оказалось, что он весит около 300 килограммов. Ската купило частное лицо из Западной Бенгалии. Сообщается, что рыболовы рассчитывали выручить за огромную рыбу сумму, эквивалентную 55 тысячам рублей.
