В Индии поймали гигантского речного ската: размеры ужасают

Сообщается, что 20 рыбаков вытаскивали рыбину, запутавшуюся в их сетях, на берег в течение двух часов. Когда ската взвесили, оказалось, что он весит около 300 килограммов. Ската купило частное лицо из Западной Бенгалии. Сообщается, что рыболовы рассчитывали выручить за огромную рыбу сумму, эквивалентную 55 тысячам рублей.