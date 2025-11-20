Ричмонд
Мингорисполком сказал, как сделать площадку для мусора во дворе закрытой со входом по электронному ключу

В Минске площадка для мусора во дворе может стать закрытой со входом по ключу.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун сказал, как сделать площадку для мусора во дворе закрытой. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

На встрече с коллективом Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта имени Е. П. Юшкевича Корзуну привели пример контейнерной площадки в Фаниполе, где доступ осуществляется по электронному ключу. И был задан вопрос, возможно ли подобный опыт перенять в Минске.

Замглавы столичного горисполкома сказал, что в рамках реализации гражданских инициатив с финансовым участием населения, это можно осуществить.

— Если ваши соседи поддерживают идею закрытой контейнерной площадки и готовы собрать 10% от необходимой суммы, можете подготовить необходимый пакет документов и принять участие в очередном конкурсе гражданских инициатив, — сказал Олег Корзун.

