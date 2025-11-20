Мингорисполком сказал, как сделать площадку для мусора во дворе закрытой со входом по электронному ключу

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун сказал, как сделать площадку для мусора во дворе закрытой. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
На встрече с коллективом Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта имени Е. П. Юшкевича Корзуну привели пример контейнерной площадки в Фаниполе, где доступ осуществляется по электронному ключу. И был задан вопрос, возможно ли подобный опыт перенять в Минске.
Замглавы столичного горисполкома сказал, что в рамках реализации гражданских инициатив с финансовым участием населения, это можно осуществить.
— Если ваши соседи поддерживают идею закрытой контейнерной площадки и готовы собрать 10% от необходимой суммы, можете подготовить необходимый пакет документов и принять участие в очередном конкурсе гражданских инициатив, — сказал Олег Корзун.
