ВМС ФРГ взяли на вооружение боевой самолёт длиной почти 40 метров

На вооружение Военно-морских сил ФРГ поступил военный самолёт P-8A «Посейдон», его длина составляет почти 40 метров, информирует телеканал n-tv.
Капитан морского флот Оливер Оттмюллер рассказал, что появление этого самолёта представляет собой «переломный момент в охоте на подводные лодки».
В материале сказано, что всего на немецкой авиабазе Нордхольц будут размещены восемь таких самолётов. P-8A переоборудовали из пассажирского самолёта Boeing-737, он стал «крупнейшим боевым самолётом бундесвера».
«P-8A отправится в стратегически важный морской регион между Гренландией, Исландией и Британией», — утверждается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Германия закупит у Соединённых Штатов ещё 15 истребителей F-35.