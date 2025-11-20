Ричмонд
ВМС ФРГ взяли на вооружение боевой самолёт длиной почти 40 метров

P-8A переоборудовали из пассажирского самолёта Boeing-737.

Источник: Аргументы и факты

На вооружение Военно-морских сил ФРГ поступил военный самолёт P-8A «Посейдон», его длина составляет почти 40 метров, информирует телеканал n-tv.

Капитан морского флот Оливер Оттмюллер рассказал, что появление этого самолёта представляет собой «переломный момент в охоте на подводные лодки».

В материале сказано, что всего на немецкой авиабазе Нордхольц будут размещены восемь таких самолётов. P-8A переоборудовали из пассажирского самолёта Boeing-737, он стал «крупнейшим боевым самолётом бундесвера».

«P-8A отправится в стратегически важный морской регион между Гренландией, Исландией и Британией», — утверждается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия закупит у Соединённых Штатов ещё 15 истребителей F-35.

