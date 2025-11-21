В Армавире вводится туристический налог с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Армавире начнет действовать туристический налог. Такое решение принято Армавирской городской Думой в ответ на растущую популярность города среди путешественников.
Плательщиками нового сбора станут владельцы коллективных средств размещения — гостиниц, хостелов и других объектов, внесенных в специальный реестр.
В последние годы Армавир привлекает все больше туристов как из российских регионов, так и из-за рубежа. Введение налога призвано поддержать развитие туристической инфраструктуры города.
По предварительным оценкам специалистов, ежегодные поступления от туристического налога превысят 6,5 миллионов рублей, что станет значительным вкладом в местный бюджет.