Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армавире вводится туристический налог с 1 января 2026 года

Туристический налог в Армавире: новые правила с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в Армавире начнет действовать туристический налог. Такое решение принято Армавирской городской Думой в ответ на растущую популярность города среди путешественников.

Плательщиками нового сбора станут владельцы коллективных средств размещения — гостиниц, хостелов и других объектов, внесенных в специальный реестр.

В последние годы Армавир привлекает все больше туристов как из российских регионов, так и из-за рубежа. Введение налога призвано поддержать развитие туристической инфраструктуры города.

По предварительным оценкам специалистов, ежегодные поступления от туристического налога превысят 6,5 миллионов рублей, что станет значительным вкладом в местный бюджет.