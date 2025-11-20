Умер Гари Маунфилд, бывший басист рок-группы The Stone Roses

Соболезнования в связи с уходом Мани выразили бывшие коллеги, а также музыканты из других коллективов той эпохи — Happy Mondays, The Charlatans. На новость также отреагировал Лиам Галлахер из Oasis: «Я в полном шоке и абсолютно опустошён новостью о смерти Мани. Он был моим героем. Покойся с миром, RKID», — написал он в X.