Умер Гари Маунфилд, бывший басист рок-группы The Stone Roses

Гитарист Гари Маунфилд скончался на 64-году жизни.

Умер Гари Маунфилд, бывший бас-гитарист британской рок-группы The Stone Roses, более известный под псевдонимом Мани. Он скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщил его брат Грег Маунфилд.

«С самым тяжелым сердцем я должен сообщить о смерти моего брата. Покойся с миром, RKID», — говорится в записи на странице Грега в соцсети X.

Мани присоединился к The Stone Roses в 1987 году и играл в группе вплоть до её распада в 1996 году. The Stone Roses считаются одной из ключевых групп манчестерской музыкальной волны конца 1980-х — начала 1990-х вместе с Inspiral Carpets, James и другими коллективами.

Соболезнования в связи с уходом Мани выразили бывшие коллеги, а также музыканты из других коллективов той эпохи — Happy Mondays, The Charlatans. На новость также отреагировал Лиам Галлахер из Oasis: «Я в полном шоке и абсолютно опустошён новостью о смерти Мани. Он был моим героем. Покойся с миром, RKID», — написал он в X.

Ранее стало известно о смерти Эйс Фрейли, известного гитариста группы Kiss. Известно, что с музыкантом случился несчастный случай.