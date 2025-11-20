Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 11 украинских беспилотников

Военные за вечер уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа. Их уничтожили в Курской и Брянской областях, под Брянском ликвидировано восемь беспилотников.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные за 24 часа в ходе специальной военной операции сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Британии и 119 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины самолётного типа.