Гончаренко* раскрыл все 28 пунктов «мирного плана США» по Украине

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал полный перечень пунктов мирного плана США по Украине.

В списке — подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США, закрепление внеблоковости и отказа от НАТО в Конституции.

Кроме того, Украине придется ограничить численность ВСУ, а также остаться страной без ядерного оружия.

Документ предполагает признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими. Херсон и Запорожье, в свою очередь, будут «заморожены» на линии столкновения.

Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто. Несмотря на это, обе стороны обязуются не менять границы силой.

НАТО не должен размещать свои войска на Украине, однако у альянса есть право отправить истребители в Польшу.

Юридически России необходимо зафиксировать политику ненападения на Украину и Европу. Помимо этого, будет создана американо-российская рабочая группа.

В рамках перечня США и Европа направят Киеву инвестиционный пакет на восстановление страны. Он будет включать 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов, и еще 100 — от Европы.

Санкции с России постепенно снимут. Страна также вернется в G8. На фоне завершения конфликта планируется организовать долгосрочное экономическое сотрудничество с США.

Среди пунктов, затрагивающих гуманитарные вопросы, — возвращение гражданских и детей, гуманитарные и образовательные программы о толерантности, отказ Украины от «нацистской идеологии».

Вашингтон намерен помочь Киеву восстановить газовую инфраструктуру. Кроме того, планируется запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ.

Украина должна провести выборы через 100 дней после подписания мирного соглашения, передает RT.

Временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис, в свою очередь, заявила, что ситуация наконец складывается в пользу мира, которого долго ждали украинцы.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

