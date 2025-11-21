Гончаренко* раскрыл все 28 пунктов «мирного плана США» по Украине

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал полный перечень пунктов мирного плана США по Украине.
В списке — подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США, закрепление внеблоковости и отказа от НАТО в Конституции.
Кроме того, Украине придется ограничить численность ВСУ, а также остаться страной без ядерного оружия.
Документ предполагает признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими. Херсон и Запорожье, в свою очередь, будут «заморожены» на линии столкновения.
Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто. Несмотря на это, обе стороны обязуются не менять границы силой.
НАТО не должен размещать свои войска на Украине, однако у альянса есть право отправить истребители в Польшу.
Юридически России необходимо зафиксировать политику ненападения на Украину и Европу. Помимо этого, будет создана американо-российская рабочая группа.
В рамках перечня США и Европа направят Киеву инвестиционный пакет на восстановление страны. Он будет включать 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов, и еще 100 — от Европы.
Санкции с России постепенно снимут. Страна также вернется в G8. На фоне завершения конфликта планируется организовать долгосрочное экономическое сотрудничество с США.
Среди пунктов, затрагивающих гуманитарные вопросы, — возвращение гражданских и детей, гуманитарные и образовательные программы о толерантности, отказ Украины от «нацистской идеологии».
Украина должна провести выборы через 100 дней после подписания мирного соглашения, передает RT.
Временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис, в свою очередь, заявила, что ситуация наконец складывается в пользу мира, которого долго ждали украинцы.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.