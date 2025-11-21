Главную 20-метровую ёлку начнут устанавливать сегодня во Владивостоке

Владивосток начинает подготовку к Новому году — уже сегодня в городе приступят к установке главной 20-метровой ёлки. Как сообщают городские власти, праздничный городок с катком, фотозонами, фудкортом и ярмаркой ремесленников откроется в первой половине декабря.
В ближайшие дни в городе также начнётся масштабное украшение фасадов зданий, витрин магазинов и улиц праздничной иллюминацией. Новогодние ёлки появятся в скверах и парке культуры и отдыха имени Лазо.
Для жителей города подготовлена обширная праздничная программа. В декабре во всех районах Владивостока, включая островные территории, пройдут детские спектакли, кинопоказы и другие мероприятия.
Торжественное открытие новогоднего городка на центральной площади даст старт праздникам, а 31 декабря здесь состоится большая концертно-развлекательная программа.