Главную 20-метровую ёлку начнут устанавливать сегодня во Владивостоке

Новогодний городок с катком и ярмаркой откроется в первой половине декабря.

Источник: Аргументы и факты

Владивосток начинает подготовку к Новому году — уже сегодня в городе приступят к установке главной 20-метровой ёлки. Как сообщают городские власти, праздничный городок с катком, фотозонами, фудкортом и ярмаркой ремесленников откроется в первой половине декабря.

В ближайшие дни в городе также начнётся масштабное украшение фасадов зданий, витрин магазинов и улиц праздничной иллюминацией. Новогодние ёлки появятся в скверах и парке культуры и отдыха имени Лазо.

Для жителей города подготовлена обширная праздничная программа. В декабре во всех районах Владивостока, включая островные территории, пройдут детские спектакли, кинопоказы и другие мероприятия.

Торжественное открытие новогоднего городка на центральной площади даст старт праздникам, а 31 декабря здесь состоится большая концертно-развлекательная программа.