Что можно и нельзя делать в Михайлов день 21 ноября на Михайловы грязи

Православная церковь 21 ноября вспоминает Собор святого Михаила. В народе принято праздновать Михайлов день. Вместе с тем есть еще одно название — Михайловы грязи. Все дело в том, что с указанного дня на дорогах появляется грязь из-за резкого потепления.
Что нельзя делать 21 ноября.
Не рекомендуется мыть голову. Считалось, что можно вымыть весь умом. Вместе с тем запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, 21 ноября нужно быть осторожным с острыми предметами.
Что можно делать 21 ноября.
По традиции, в названный день принято париться в бане. А еще ходили друг другу в гости: накрывались богатые столы, устраивались гуляния.
Согласно приметам, густой туман предупреждает о потеплении в скором времени. В том случае, если утром мороз, то в декабре и январе будет много снега.
