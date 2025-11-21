Что можно и нельзя делать в Михайлов день 21 ноября на Михайловы грязи

Православная церковь 21 ноября вспоминает Собор святого Михаила. В народе принято праздновать Михайлов день. Вместе с тем есть еще одно название — Михайловы грязи. Все дело в том, что с указанного дня на дорогах появляется грязь из-за резкого потепления.