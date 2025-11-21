День светящихся окошек и Всемирный день приветствий: какие праздники отмечают в России и мире 21 ноября

Всемирный день приветствий придумали братья из США Брайан и Майкл в ответ на произошедшую в 1973 году Войну Судного дня между арабскими странами и Израилем. 21 ноября братья решили разослать в разные уголки мира письма, в которых были приветствия, добрые пожелания и призывы к миру без насилия. Основатели этого торжества считают, что в эту дату нужно поздороваться как минимум с 10 незнакомцами, чтобы напомнить друг другу о важности личного общения.