Народный календарь. Почему на Федора, 24 ноября, нельзя оставлять посуду грязной

24 ноября в народном календаре — Федор Мороз. В этот день церковь чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в VIII-IX веках.

В эту дату люди старались оставаться дома, греться у печи и есть горячие щи. Если на Федора Мороза на небе много звезд, то нужно заваривать чай с сушеной малиной, черникой и земляникой. Считалось, что в будущем это поможет собрать большой урожай ягод и грибов.

24 ноября не стоит оставлять грязными посуду и поверхности в доме, чтобы не привлечь неудачу и бедность. Также лучше не зажигать огонь, чтобы в жизни не было негатива. Кроме того, стоит избегать конфликтов и споров, так как они могут забрать много сил и не дать никакого результата.

Приметы погоды:

Солнце светит — можно ждать похолодания и пасмурной погоды.

На Федора тепло — зима выдастся мягкой.

Ясно или мокрый снег падает — в течение недели придет оттепель.

Именины отмечают: Евгений, Федор, Степан, Максим, Викентий, Виктор.