Народный календарь. Почему на Федора, 24 ноября, нельзя оставлять посуду грязной

24 ноября не стоит оставлять грязными посуду и поверхности в доме, чтобы не привлечь неудачу и бедность. Также лучше не зажигать огонь, чтобы в жизни не было негатива. Кроме того, стоит избегать конфликтов и споров, так как они могут забрать много сил и не дать никакого результата.