Reuters: в Болгарии арестованы 35 человек за торговлю культурными ценностями

Международные операции прошли под руководством Болгарии при поддержке Европола.

Источник: Комсомольская правда

В Болгарии задержали 35 человек, связанных с преступной сетью, которая занималась масштабной торговлей культурными ценностями по всей Европе. Об этом 20 ноября сообщило агентство БТА со ссылкой на главу подразделения по борьбе с организованной преступностью, пишет Reuters.

«Мы провели 131 обыск. В течение 24 часов задержали 35 человек, нашли тысячи культурных ценностей, число которых продолжает расти, а также более 50 единиц старинного огнестрельного оружия», — рассказал глава главного управления по борьбе с организованной преступностью (GDBOP) Боян Раев на брифинге.

По его словам, международные рейды прошли под руководством Болгарии при координации с Европолом и Евроюстом. В ходе операций были изъяты автомобили, сейфы и другие предметы.

Заместитель прокурора Софии Ангел Канев сообщил, что преступная сеть работала более 16 лет в Западной Европе, США и других странах: «На данный момент по делу об отмывании денег выявлено более одного миллиарда долларов».

Европол уточнил, что расследование началось после обыска в Болгарии в 2020 году, когда полиция изъяла около 7 тысяч культурных артефактов, обладающих большой исторической и денежной ценностью.

Ранее в Москве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми. Инициатором розыска выступили российские правоохранительные органы.