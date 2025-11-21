Reuters: в Болгарии арестованы 35 человек за торговлю культурными ценностями

В Болгарии задержали 35 человек, связанных с преступной сетью, которая занималась масштабной торговлей культурными ценностями по всей Европе. Об этом 20 ноября сообщило агентство БТА со ссылкой на главу подразделения по борьбе с организованной преступностью, пишет Reuters.