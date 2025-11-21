Ричмонд
Цены на Wildberries и Ozon могут возрасти из-за запрета программ лояльности

85 миллионов российских покупателей могут столкнуться с резким ростом цен на Wildberries и Ozon — причиной этого станет запрет программ лояльности. Об этом в четверг, 20 ноября, рассказали представители маркетплейсов.

По их словам, инициаторы предложения пытаются ограничить развитие банковских систем платформ нерыночным путем.

Если запрет все же вступит в силу, то стоимость товаров возрастет на 15−20 процентов. Такой резкий скачок цен негативно скажется на экономике и бизнесе страны.

— Использование скидок, бонусов и программ лояльности — излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Почему, запретив его, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, — цитирует пресс-службу Ozon газета «Ведомости».

Изначально инициатива поступила от глав Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка. Они обратились с предложением запретить маркетплейсам ввод прямых скидок.

Глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отметила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.

