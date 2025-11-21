Вечер в честь Юрия Соломина объединил СТД и Союз кинематографистов

В Театре на Страстном прошел вечер «Берег его жизни» — посвящение легендарному Юрию Соломину, которому в этом году могло бы исполниться 90 лет.
Фрагменты из фильмов и передач с участием актера, песни, стихи, воспоминания, отрывки из мемуаров… Вспомнить и поговорить о замечательном артисте пришли его коллеги Василий Бочкарев, Александр Голобородько, Илья Носков, Леонид Серебренников, Максим Катырев, режиссер фильма «ТАСС уполномочен заявить… “Владимир Фокин. На сцену вышел даже русский народный хор им. Пятницкого (в фильме “Певучая Россия” Соломин сыграл основателя коллектива).
Вечер получился теплым, почти домашним. Но почему он состоялся только сейчас, если день рождения у народного артиста в июне, — недоумевали гости. Секрет открыли ведущие — ученики Юрия Соломина Ирина Язвинская и Эльдар Лебедев. Оказывается, вечер-посвящение объединил две организации — Союз театральных деятелей (СТД) и Союз кинематографистов (СК). Ведь Соломин был успешен и на сцене, и в кино. Хоть и признавал, что популярность ему принесла первая крупная кинороль — в «Адъютанте его превосходительства». В последнее время в кино он был редким гостем — руководство Малым театром на протяжении 35 лет не давало ему возможности откликаться на предложения режиссеров. Но в «Московской саге» он снялся с удовольствием — такие истории наперечет. А тут и партнершей была великолепная Инна Чурикова.
Приветствие гостям вечера передал председатель СТД Владимир Машков, который отметил, что Юрий Соломин «сумел пройти свой путь достойно, не изменяя тем нравственным ориентирам, которые закладывались в семье, оттачивались в театральном училище и проверялись на сцене и съемочной площадке».
А председатель правления СК РФ Никита Михалков записал видеообращение из Тюмени, где находился на гастролях. Он назвал вечер памяти замечательным событием, а самого Соломина — интеллигентным человеком и личностью. Никита Сергеевич вспомнил, как в 1968 году снимался с ним в «Красной палатке». Однажды в Арктике на пароходе разъяренный Соломин зашел в кают-компанию со словами: «Наши взяли Прагу!» И сказано это было с такой интонацией, что пробило всех…
Очень важно, отметил Михалков, что этим вечером открывается новая эпоха отношений СТД и Союза кинематографистов. «Мы два союза, которые сумели сохраниться… Для меня предложение Владимира Львовича Машкова заключить соглашение о сотрудничестве было большой радостью… Уже есть о чем нам думать.., с чем бороться. И за что».
Неожиданностью стало выступление внучки народного артист — замдиректора Малого театра Александры Соломиной. Она рассказала, что, разбирая после кончины деда архивы, наткнулась на дневники, которые он вел во время работы над фильмом Акиры Куросавы «Дерсу Узала». Теперь есть надежда, что книга Юрия Соломина «Берег моей жизни» будет переиздана, и в нее войдут недавно обнаруженные документы.