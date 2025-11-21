Вечер в честь Юрия Соломина объединил СТД и Союз кинематографистов

Вечер получился теплым, почти домашним. Но почему он состоялся только сейчас, если день рождения у народного артиста в июне, — недоумевали гости. Секрет открыли ведущие — ученики Юрия Соломина Ирина Язвинская и Эльдар Лебедев. Оказывается, вечер-посвящение объединил две организации — Союз театральных деятелей (СТД) и Союз кинематографистов (СК). Ведь Соломин был успешен и на сцене, и в кино. Хоть и признавал, что популярность ему принесла первая крупная кинороль — в «Адъютанте его превосходительства». В последнее время в кино он был редким гостем — руководство Малым театром на протяжении 35 лет не давало ему возможности откликаться на предложения режиссеров. Но в «Московской саге» он снялся с удовольствием — такие истории наперечет. А тут и партнершей была великолепная Инна Чурикова.