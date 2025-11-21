Искусственный интеллект меняет сферу общественного питания в Китае

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае отмечен мощный сдвиг в сторону использования искусственного интеллекта (ИИ) в сфере общественного питания. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Global Times.
ИИ больше не служит просто цифровым помощником, а становится инструментом принятия стратегических решений — будь то выбор места открытия ресторана, разработка меню или работа с клиентами. Этот переход представляет собой одно из самых масштабных применений ИИ в экономике страны.
Показателен опыт Шанхая, где существует план по внедрению интеллектуальных технологий в ресторанном секторе в период с 2026 по 2028 год, сообщает Шанхайская муниципальная торговая комиссия. Город намерен преодолеть порог в 70% по уровню внедрения ИИ-технологий среди предприятий общественного питания, а также производителей чая и кофе. Ожидается, что в ресторанах более 50% ключевых операций будут осуществляться в приложениях. План также предусматривает, что интеллектуальное управление цепочками поставок превысит 60% по всему городу.
Рестораторы в крупных городах отмечают, что отечественные цифровые разработки позволяют сократить недели ручной работы до нескольких минут. ИИ-модели могут анализировать структуру потребления, количество заказов на доставку, ценообразование и местную конкуренцию, чтобы давать владельцам бизнеса точные рекомендации по его развитию.
Параллельно растет популярность ИИ среди потребителей. Городские посетители точек общепита все чаще используют помощников с ИИ, чтобы бронировать столики, делать заказы, получать персональные рекомендации по блюдам с учетом переносимости продуктов и предпочтениям, основанным на прошлых заказах.
Эксперты констатируют, что быстрое внедрение ИИ меняет рабочие процессы. Задачи, которые традиционно зависели от личного опыта, теперь основаны на многомерной обработке данных. -0-