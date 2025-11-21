Искусственный интеллект меняет сферу общественного питания в Китае

Показателен опыт Шанхая, где существует план по внедрению интеллектуальных технологий в ресторанном секторе в период с 2026 по 2028 год, сообщает Шанхайская муниципальная торговая комиссия. Город намерен преодолеть порог в 70% по уровню внедрения ИИ-технологий среди предприятий общественного питания, а также производителей чая и кофе. Ожидается, что в ресторанах более 50% ключевых операций будут осуществляться в приложениях. План также предусматривает, что интеллектуальное управление цепочками поставок превысит 60% по всему городу.