США ожидают, что глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет план Вашингтона по Украине до 27 ноября. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Financial Times.
Новость дополняется.
США ожидают, что глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет план Вашингтона по Украине до 27 ноября. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Financial Times.
США ожидают, что глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет план Вашингтона по Украине до 27 ноября. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Financial Times.
Новость дополняется.