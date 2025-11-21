Ричмонд
FT: Зеленский может подписать мирный план США по Украине до 27 ноября

США ожидают, что глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет план Вашингтона по Украине до 27 ноября. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Financial Times.

Новость дополняется.