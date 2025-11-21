В аэропорту Котласа сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Котлас. Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:45 по московскому времени.
Напомним, план «Ковёр» в воздушной гавани был введён в 19:48. В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности было сбито 11 дронов над двумя регионами России. Согласно данным ведомства, восемь беспилотников было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области, ещё три БПЛА ликвидированы в небе над Курской областью.
