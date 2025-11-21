Свердловчанина отправили в колонию за комментарий в интернете

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”)», — рассказали в telegram-канале ведомства. Мужчина приговорен к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.