Свердловчанина отправили в колонию за комментарий в интернете

Суд признал 47-летнего жителя Тугулымского района виновным в публичном оправдании терроризма после комментария в интернете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Осужденный опубликовал свой комментарий под постом в соцсети.

Суд признал 47-летнего жителя Тугулымского района виновным в публичном оправдании терроризма после комментария в интернете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”)», — рассказали в telegram-канале ведомства. Мужчина приговорен к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что в октябре 2023 года осужденный разместил в социальной сети комментарий, который содержал признаки публичного оправдания террористического акта. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора.