Акция «Елка желаний» стартовала в России

Пресс-конференция, приуроченная к запуску Всероссийской акции «Елка желаний», прошла в четверг, 20 ноября, в Национальном центре «Россия».

— Вот мои помощники мне обещают, что никто, дедушка, не останется без подарка, без хорошего настроения, — заявил Дед Мороз перед журналистами.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров добавил, что в этот раз акция станет площадкой для популяризации отечественных игр, победивших в конкурсе «Родная игрушка».

Исполнители желаний, а также партнеры «Елки желаний» получат эксклюзивные подарки, воплощающие культуру и традиционные идеалы России.

Свои желания могут отправить дети с ограниченными возможностями, сироты и ребята из семей с низким уровнем дохода. Помимо этого, возможность получить желаемое предоставили детям бойцов СВО.

В список также вошли — жители Донбасса, Новороссии и граничащих с ними областей, передает ТАСС.

Кроме того, более 8,5 тысячи новогодних открыток прислали участники международного конкурса «Нарисуй “Елку Победы”, который проводит Музей Победы.