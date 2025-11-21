С 1 декабря вырастут цены на вторичную недвижимость. Сколько будут стоить квартиры перед Новым годом

— Если в начале года и весной они составляли 15% в числе потенциальных покупателей, с мая по сентябрь уже 30%, то в октябре доля выросла до 40% — и сейчас это главным образом клиенты массового сегмента. Летом квартирные туристы прошли по всем ценовым сегментам, но особенно активными были те, кто рассматривает квартиры бизнес-класса стоимостью примерно от 30 до 50 млн рублей. Эти летние «туристы» сыграли важную роль в октябре: на рынок пришла волна желающих купить квартиры по ценам 30−50 млн. Мы почувствовали увеличение спроса в авансах и количестве сделок — их было на 15% больше, чем в октябре прошлого года, — рассказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.