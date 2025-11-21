Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Финляндии хотят восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией

Власти Финляндии рассматривают идею о восстановлении осушенных болот на границе с Россией. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил экс-командир танковой бригады Пекка Товери.

Власти Финляндии рассматривают идею о восстановлении осушенных болот на границе с Россией. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил экс-командир танковой бригады Пекка Товери.

По его словам, основная цель подобных мер — обеспечение безопасности государства, а также его территории.

— Легкая бронетехника может преодолеть часть болот летом, но для тяжелой техники и колесного транспорта проезд через болота — серьезное препятствие, — добавил он.

Юхо Хяннинен из Ассоциации лесного хозяйства Metsä-Lappi, в свою очередь, раскритиковал подобную инициативу. Эксперт подчеркнул, что зимой болота могут замерзнуть.

Поэтому по местным водоемам возможно легко проехать. Кроме того, в данном регионе зимний период длится около шести месяцев, передает портал Yle.

18 ноября президент страны Александр Стубб утверждал, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией. По его словам, этот момент обязательно наступит.

Кроме того, недавно на севере Финляндии в 100 километрах от границы с РФ начались военные учения с участием двух тысяч солдат и 500 единиц техники.