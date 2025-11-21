Власти Финляндии хотят восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией

Власти Финляндии рассматривают идею о восстановлении осушенных болот на границе с Россией. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил экс-командир танковой бригады Пекка Товери.
По его словам, основная цель подобных мер — обеспечение безопасности государства, а также его территории.
— Легкая бронетехника может преодолеть часть болот летом, но для тяжелой техники и колесного транспорта проезд через болота — серьезное препятствие, — добавил он.
Юхо Хяннинен из Ассоциации лесного хозяйства Metsä-Lappi, в свою очередь, раскритиковал подобную инициативу. Эксперт подчеркнул, что зимой болота могут замерзнуть.
Поэтому по местным водоемам возможно легко проехать. Кроме того, в данном регионе зимний период длится около шести месяцев, передает портал Yle.
18 ноября президент страны Александр Стубб утверждал, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией. По его словам, этот момент обязательно наступит.
Кроме того, недавно на севере Финляндии в 100 километрах от границы с РФ начались военные учения с участием двух тысяч солдат и 500 единиц техники.