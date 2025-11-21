Погребняк снялась в дерзком боди и призналась, что прибавила в весе

Блогер и телезвезда Мария Погребняк призналась, что прибавила в весе и опубликовала в социальных сетях фотосессию в откровенном наряде. Она сделала это после дня рождения, который отпраздновала в Дубае вместе с супругом, бизнесменом Игорем Головинским.