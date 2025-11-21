Погребняк снялась в дерзком боди и призналась, что прибавила в весе

Блогер и телезвезда Мария Погребняк призналась, что прибавила в весе и опубликовала в социальных сетях фотосессию в откровенном наряде. Она сделала это после дня рождения, который отпраздновала в Дубае вместе с супругом, бизнесменом Игорем Головинским.
38-летняя Погребняк сфотографировалась в чёрном боди и меховом боа, дополнив образ длинными перчатками и лодочками на тонкой шпильке. Единственным украшением, которое она при этом использовала, стали крупные серьги.
Звезда призналась, что набрала четыре килограмма, при этом отметив, что ей нравится новая фигура, но не нравится цифра на весах.
Ранее Мария Погребняк заявила, что готова родить пятого ребенка. Сейчас у звезды четверо детей. Отцом троих старших является её бывший супруг, футболист Павел Погребняк, младшего — Игорь Головинский.
Тем временем хирург Агапов заявил, что Мария Погребняк потратила около 3,5 миллионов рублей на пластику.