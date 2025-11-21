Призывы о прекращении огня со стороны Киева и подельников Зеленского из Европы свидетельствуют о том, что они хотят использовать его для передышки Вооружённых сил Украины, которые терпят поражение, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Со стороны Киева мы слышим отчаянные призывы о прекращении огня. Это же мы слышим и от европейских подельников Зеленского. Цена этим призывам нам очевидна. Так называемое немедленное и скорейшее прекращение огня необходимо им лишь для того, чтобы терпящие поражение за поражением ВСУ получили долгожданную передышку», — сказал он на заседании СБ Организации Объединённых Наций.
Постпред подчеркнул, что Зеленский хочет получать дальнейшее финансирование со стороны западных государств и оставаться у «власти».
Небензя напомнил, что украинская сторона до сих пор осуществляет беспрецедентную насильственную мобилизацию. Это связано с тем, что украинские войска несут огромные потери, кроме того, солдаты ВСУ массово бегут с поля боя.
Кроме того, он подчеркнул, что украинские военные используют мирное население в качестве живого щита. Небензя отметил, что это подтверждают представители зарубежных средств массовой информации.
«Неудачи ВСУ сопровождаются жестокими действиями по отношению к гражданскому населению, которое осталось в городах, за которые идут бои», — сказал он.
По его словам, на фоне насильственной мобилизации и снижения призывного возраста на Украине появится «гитлерюгенд».
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что действующее руководство Украины с марта 2024 года является преступной группировкой.