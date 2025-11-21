В ГД одобрили повышение исполнительского сбора за взыскание долгов до 12%

В документе речь идет об увеличении размера исполнительского сбора с 7% до 12% от суммы долга, но не менее тысячи рублей (10 тысяч для организаций). Если же речь будет идти о исполнительном документе неимущественного характера, то устанавливается фиксированный размер исполнительского сбора. Предполагается, что для должника-гражданина или ИП по новому закону он составит 10 тысяч рублей, а для должников-организаций — 100 тысяч рублей.