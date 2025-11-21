В ГД одобрили повышение исполнительского сбора за взыскание долгов до 12%

В России собираются повысить исполнительский сбор за взыскание долгов в случае, если должники не исполнят свои обязанности добровольно. Соответствующий законопроект подготовило Правительство РФ, а депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли его в первом чтении.
В документе речь идет об увеличении размера исполнительского сбора с 7% до 12% от суммы долга, но не менее тысячи рублей (10 тысяч для организаций). Если же речь будет идти о исполнительном документе неимущественного характера, то устанавливается фиксированный размер исполнительского сбора. Предполагается, что для должника-гражданина или ИП по новому закону он составит 10 тысяч рублей, а для должников-организаций — 100 тысяч рублей.
«Увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств по исполнительным документам в установленный срок, повысит эффективность деятельности органов принудительного исполнения РФ, а также приведет к дополнительным поступлениям денежных средств в федеральный бюджет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
При этом законопроект предусматривает возможность взыскивать исполнительский сбор вместе с основной суммой долга. Если же средств у должника окажется недостаточно, исполнительский сбор будут рассчитывать пропорционально взысканной сумме.
Ранее KP.RU писал, что Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года, однако льготная ставка в 10% сохранится на ряд товаров.
Также накануне Госдума во втором чтении утвердила размер МРОТ в 27 093 рубля. Он начнет действовать с 2026 года.