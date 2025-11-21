Раненый боец Вооруженных сил России (ВС РФ) попал в одно здание с украинскими солдатами, после чего снял видео их ликвидации. Соответствующие кадры в четверг, 20 ноября, опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.
На видео видно, как российский боец прячется в одном из зданий. После туда пытаются войти вражеские боевики.
Несмотря на ранение, солдату ВС РФ удалось их ликвидировать.
— Противник уничтожен, русский воин эвакуирован, — написал журналист в публикации.
20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.
До этого подразделения группировки войск «Восток» также зачистили от вражеских формирований населенный пункт Веселое в Запорожской области.
Кроме того, недавно ВС РФ нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Это был ответ на террористические атаки со стороны Киева.