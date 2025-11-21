Ричмонд
В Госдуме одобрили повышение исполнительского сбора за взыскание долгов

Государственная Дума России в рамках пленарного заседания одобрила в первом чтении законопроект, повышающий размер исполнительского сбора до 12 процентов.

Согласно статье 112 закона «Об исполнительном производстве», на данный момент исполнительский сбор равен семи процентам.

Нововведения предусматривают установление исполнительского сбора в размере 12 процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества.

Однако итоговая сумма не должна превышать двух тысяч рублей для граждан и индивидуальных предпринимателей, а также 20 тысяч рублей — для организаций, передает ТАСС.

Каждый третий россиянин готов взять кредит, чтобы отметить важное событие. Так, 32 процента респондентов считают, что если праздник масштабный и ценный, то кредит — разумное финансовые решение.

По данным опроса НАФИ, за последние девять лет количество россиян, которые считают, что кредиты можно не выплачивать по веским причинам, снизилось почти в два раза.

Юрист Александр Хаминский, в свою очередь, сообщил об участившихся случаях блокировки счетов россиян, которые переводят средства между своими счетами в разных банках.