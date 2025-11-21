Лайнер Astoria Grande вновь отправили в Сочи: Судно не пустили в порт Стамбула

Согласно MarineTraffic, Astoria Grande некоторое время стояла на якоре в Мраморном море, а затем в 19:30 по московскому времени начала движение к Босфору. Ожидается, что корабль прибудет в Сочи 22 ноября. По расписанию, следующий рейс с заходом в Стамбул стартует из Сочи в тот же день.