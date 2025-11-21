Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лайнер Astoria Grande вновь отправили в Сочи: Судно не пустили в порт Стамбула

Круизный лайнер Astoria Grande не смог причалить в Стамбуле, он плывет в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Прибывший из России лайнер Astoria Grande с более 600 пассажирами покинул порт Стамбула и движется через Босфор в сторону Черного моря. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Портовые власти Стамбула отказали судну под флагом Палау в разрешении на швартовку. Владелец судна не получил объяснений по этому решению, как сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства ООО «СК Аквилон», занимающегося продажами на лайнере. В связи с этим лайнер направился в российский порт Сочи.

Согласно MarineTraffic, Astoria Grande некоторое время стояла на якоре в Мраморном море, а затем в 19:30 по московскому времени начала движение к Босфору. Ожидается, что корабль прибудет в Сочи 22 ноября. По расписанию, следующий рейс с заходом в Стамбул стартует из Сочи в тот же день.

Порт Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер, отказался давать комментарии по ситуации.

По информации турецкого агентства Anadolu, на борту находятся 616 пассажиров, преимущественно россияне, и 435 членов экипажа. Ранее лайнер посещал порты Антальи, Аланьи и Измира.

Однако, как сообщает KP.RU, пассажиры не расстроились из-за запрета на заход в Стамбул. Туристка из Перми, Милана Князева, рассказала, что лайнер должен был пришвартоваться утром, и планировалась прогулка по городу до 18:00 с возвращением на судно к вечеру.

«Несмотря на отказ турецких властей, руководство лайнера компенсировало это пассажирам бонусами и подарками, чтобы скрасить пребывание на борту», — отметила Милана. Она добавила, что на борту царит праздничная атмосфера: проходят концерты, шоу и развлечения.

Известно, что Astoria Grande — первый российский международный круизный лайнер, который перевозит туристов в такие страны, как Турция, Египет, Израиль, Италия и Мальта. По неизвестной причине судно якобы не получило разрешение на заход в порт Стамбула. Предполагается, что это решение связано с ситуацией вокруг турецкого парома Seabridge, который в начале ноября не пустили в порт Сочи.

На борту лайнера сейчас находятся сотни российских туристов из Краснодарского края, а также Московской и Ленинградской областей.