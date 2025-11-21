Зеленский не разрешает признавать утрату городов, отдавая приказы об удержании позиций до последнего украинского солдата, заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
«Несмотря на окружение значительного количества украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдаёт приказы об удержании позиций “до последнего бойца”, запрещает отступать», — сказал он на заседании СБ ООН.
Небензя подчеркнул, что подразделения Вооружённых сил Украины несут потери, теряя боеспособность. Он напомнил, что ВС РФ успешно развивают наступательную операцию практически на всех участках.
Постпред также отметил, что российские военные планомерно ликвидируют украинскую военную технику. В частности, речь идёт о пусковых установках комплекса «Нептун» и РСЗО HIMARS.
«Наши вооружённые силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре Украины», — рассказал Небензя.
Кроме того, Небензя заявил, что Киев хочет использовать прекращение огня для передышки Вооружённых сил Украины.